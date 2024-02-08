Украинские войска постепенно исчерпывают запас снарядов и ПВО в условиях отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов.

Об этом заявил на брифинге координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы знаем, что в некоторых подразделениях они (ВСУ - Ред.) очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы иссякают", - сказал Кирби.

По его словам, из-за отсутствия новых траншей военной помощи украинские командиры на отдельных участках фронта должны определять, какие системы большой дальности использовать сейчас, а какие - нет.

"Россияне об этом знают, поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые – и об этом им известно – сейчас не пополняются", - отметил представитель Белого дома.

Он также заявил, что Авдеевку россияне хотят использовать "в логистических целях", чтобы проводить операции по всему Донбассу.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц тоже заявил о нехватке боеприпасов у ВСУ.

Ранее Кирби уже говорил, что Украине приходится делать сложный выбор, что сбивать, а какие ракеты оставлять на потом.

Между тем, как мы писали, компромиссный законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США не прошёл первое процедурное голосование в американском Сенате.