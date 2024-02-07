Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней.

Об этом он написал в статье, которую публикует издание Wall Street Journal.



"Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией", - отметил Шольц.

По словам Шольца, страны Альянса будут сопротивляться любым попыткам "втянуть НАТО" в конфликт в Украине.

Канцлер также добавил, что несмотря на поддержку со стороны Запада, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Так, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие, по его мнению, необходимо продлить.

Ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае войны России с НАТО Москва сразу применит ядерное оружие. Комментируя начавшиеся учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник"), которые стали крупнейшими со времен окончания холодной войны, он отметил, что "это очень опасная игра с огнем".

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не раз повторял, что не видит "непосредственной угрозы" нападения РФ на страны Альянса.