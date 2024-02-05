Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что серьезно относится к худшим сценариям войны России против Украины.

Об этом он сказал в интервью Super Express.

Министра спросили, допускает ли он худший сценарий развязки в российско-украинской войне – поражение Украины и начало подготовки Россией агрессии против стран восточного фланга НАТО, в частности Польши.

"Я допускаю все сценарии, и абсолютно серьезно воспринимаю худшие из них. Такова роль министра обороны в ситуации, в которой мы сейчас находимся", – ответил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что ситуация очень напряженная не только в европейском регионе, но и на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

"Нужно быть готовым ко всем сценариям. Поэтому мы проводим аудит, делаем выводы и заполняем пробелы, в частности в вопросе вооружения", – отметил министр.

Ранее The Wall Street Journal писал, что в Евросоюзе обеспокоены риском конфликта с Россией в случае успеха Кремля в Украине.

Напомним, что в Европе призывают готовиться к нападению России, а в НАТО пока не видят непосредственной угрозы.