Генсек НАТО снова заявил, что не видит "непосредственной угрозы" нападения РФ на страны Альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова заявил, что не видит "непосредственной угрозы" нападения РФ на страны Альянса.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
Он говорит, что укрепление НАТО должно служить не провокацией конфликта, а поддержкой мира. А инвестиции последних лет позволяют сдерживать угрозу.
Накануне Дмитрий Медведев заявил, что в случае войны России с НАТО, Москва сразу применит ядерное оружие и воевать наземными силами, как в Украине, уже не станет.
Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что он допускает худшие сценарии развязки в российско-украинской войне, в том числе и агрессию России против стран восточного фланга НАТО, в частности Польши.
Ранее The Wall Street Journal писал, что в Евросоюзе обеспокоены риском конфликта с Россией в случае успеха Кремля в Украине.
Также в Европе призывают готовиться к нападению России.
Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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