Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова заявил, что не видит "непосредственной угрозы" нападения РФ на страны Альянса.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

Он говорит, что укрепление НАТО должно служить не провокацией конфликта, а поддержкой мира. А инвестиции последних лет позволяют сдерживать угрозу.

Накануне Дмитрий Медведев заявил, что в случае войны России с НАТО, Москва сразу применит ядерное оружие и воевать наземными силами, как в Украине, уже не станет.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что он допускает худшие сценарии развязки в российско-украинской войне, в том числе и агрессию России против стран восточного фланга НАТО, в частности Польши.

Ранее The Wall Street Journal писал, что в Евросоюзе обеспокоены риском конфликта с Россией в случае успеха Кремля в Украине.

Также в Европе призывают готовиться к нападению России.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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