НАТО не видит "непосредственной угрозы" кому-либо из членов оборонительного Альянса, несмотря на войну в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире немецкого телеканала ARD.

По его словам, Североатлантический Альянс в последние годы много инвестировал в свою безопасность, и особенно много вложила Германия.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что в Евросоюзе обеспокоены риском конфликта с Россией в случае успеха Кремля в Украине.

Теперь в ЕС говорят, что должны поддержать Украину не только из моральных соображений, но и из собственных интересов - чтобы не допустить превращения России в военную силу, способную атаковать НАТО, "если и когда поддержка альянса со стороны США ослабнет".

Такая переоценка особенно видна в Германии, которая в начале конфликта опасалась отправлять оружие Украине, а теперь призывает всех удвоить эти усилия.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается воевать со странами НАТО.

Мы анализировали в отдельном материале, собирается ли Россия нападать на страны НАТО.