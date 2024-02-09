У Байдена думают заставить Европу платить за американское оружие для Украины - NYT
В Белом доме США рассматривают вариант "заставить" европейские страны платить за американское оружие и отправлять его в Украину.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.
Это лишь один из вариантов действий на случай, если Конгресс продолжит блокировать выделение помощи.
Другие варианты на рассмотрении:
- конфискация российских активов - сталкивается со сложностями, а также требует согласие все того же Конгресса;
- комплексный обмен вооружениями, как это в свое время сделали Япония и Южная Корея, поставив свои артиллерийские снаряды Штатам чтобы дать Вашингтону возможность передавать больше боеприпасов Украине.
Официально в Белом доме говорят, что сосредоточены только на достижении договоренности в Конгрессе.
Ранее в сенате США заявили о проблемах с компромиссом по границе и помощи Украине.
Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл признал, что обсуждаемый компромисс по расходам на границу США с Мексикой и помощи Украине, Израилю и Тайваню "не станет законом".
Накануне Джо Байден потребовал от Конгресса немедленно утвердить помощь Киеву.