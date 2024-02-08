Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса о границе с Мексикой.

"Это очень хорошо, что Сенат только что проголосовал за то, чтобы перейти к рассмотрению законопроекта о дополнительном финансировании потребностей национальной безопасности. Это очень хороший первый шаг", - заявил по результатам голосования лидер демократического большинства сенатор Чак Шумер.

Теперь предстоит само голосование. Но даже если Сенат утвердит этот законопроект, то далее он идет в Палату представителей.

Республиканцы в Палате представителей уже заявляли, что не будут рассматривать вопрос о помощи Украине без решения вопроса по границе.

Напомним, сегодня посол Украины в США Оксана Маркарова говорила, что американский Сенат повторно рассмотрит отдельный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без привязки к миграционной реформе.

Как сообщалось, накануне лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл признал, что обсуждаемый компромиссный вариант проекта о расходах на границу США с Мексикой и помощи Украине, Израилю и Тайваню "не станет законом".

Мы анализировали в отдельном материале, как могут развиваться события после провала в Сенате компромиссного законопроекта о предоставлении помощи Украине и Израилю, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США.