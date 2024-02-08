Сегодня американский Сенат повторно рассмотрит отдельный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без привязки к миграционной реформе. Рассмотрение запланировано на 12:00 по Вашингтону (19:00 по Киеву).

Об этом сообщила в Фейсбуке посол Украины в США Оксана Маркарова.

Посол напомнила, что законопроект, объединяющий темы защиты границы и помощи партнерским государствам, Сенат не поддержал, "поэтому еще до голосования за большой пакет комитет по ассигнованиям опубликовал текст документа "на замену", который предусматривает исключительно международную помощь Украине (60,06 миллиардов долларов США) Израилю и Тайваню".

Сенат поддержал процедурное решение за пересмотр решения о голосовании, которое необходимо для вынесения на рассмотрение вопроса о прекращении дебатов и рассмотрение по существу законопроекта о международной помощи США без границы. Для этого нужно будет 60 голосов.

"Лидер большинства Шумер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, который включает Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона, в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля", - написала Маркарова.

Вчера мы анализировали, как могут развиваться события после провала в Сенате компромиссного законопроекта о предоставлении помощи Украине и Израилю, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США.

Также вчера ближе к вечеру стало известно, что Чак Шумер планирует вынести на голосование законопроект о финансировании Украины, Израиля и Тайваня без вопроса о границе США.