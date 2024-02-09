Если США не возобновят помощь Украине, Киев может лишиться и выплат от МВФ.

Об этом в своей статье пишет издание Bloomberg.

Продолжение западного финансирования является условием кредитной программы Фонда на 15,6 млрд долларов. Выделение следующего транша на 900 млн долл. начнут рассматривать уже в этом месяце.

Поэтому сейчас Украина разрабатывает план на случай, если помощь от США так и не будет разблокирована. Среди рассматриваемых мер - расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов.

Этот план будет предложен МВФ для дальнейшего кредитования на следующей неделе, когда представители Фонда приедут в Украину. Киев хочет заверить МВФ, что сможет обслуживать свои долги, даже если союзники так и не предоставят помощь Украине.

"Вместе с этим Минфин и НБУ считают, что совет директоров МВФ может не одобрить следующую выдачу кредита без бюджетного плана, если средства США по-прежнему будут заблокированы", - сообщил изданию украинский чиновник.

Ключевым источником для замены средств из США Киев рассматривает расширение внутренних государственных заимствований. Правительство считает, что высоколиквидные украинские банки будут продолжать вкладывать денежные средства, которые они удерживают от кредитования из-за военных рисков, в высокодоходные государственные облигации. Ожидается как минимум 5 млрд долл. дохода в этом году. Также правительство может повысить налоги или сократить какие-либо расходы.

Напомним, в 2024 году Киев рассчитывал получить 5,3 млрд долларов по программе МВФ.

Ранее в МВФ призвали срочно провести финансирование Украины, поскольку без помощи она сможет обойтись "пару месяцев".

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