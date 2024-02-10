Президент Украины Владимир Зеленский внёс указы об изменения состава Ставки верховного главнокомандующего и состав Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом говорится в указах президента №67 и №68.

Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего, назначив нового главнокомандующего Вооруженными силами - Александра Сырского, исключив из нее Валерия Залужного по указу №67.

Также он включил Сырского в состав Совета нацбезопасности и обороны, убрав из него Валерия Залужного и бывшего министра по делам ветеранов Юлию Лапутину по другому указу.

Ранее сообщали, что Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ.

Также Офис президента опубликовал план изменений, которые ждут от нового главкома Сырского.

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