В четверг в одной из гостиниц Киева заметили высокопоставленных германских генералов. Ими оказались генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

Об этом пишет немецкая Bild.

Первый из них возглавляет рабочую группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии. Второй — один из главных военачальников ФРГ и доверенное лицо министра обороны.

"Они прибыли в Киев тайно по приглашению главкома ВСУ Валерия Залужного", - пишет издание, но указывает, что президент Украины Владимир Зеленский все равно его уволил.

Отметим, что вчера немецкие генералы провели встречу с новым главкомом Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. Об этом официально сообщало Минобороны.

Западные СМИ продолжают обсуждать отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. "Безобразная борьба Зеленского с генералом обнажает раскол в Украине", - с таким заголовком об увольнении военного вышел материал агентства Bloomberg.

Также "Страна" анализировала, что означает отставка генерала и к каким последствиям приведет.

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