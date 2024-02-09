Западные СМИ продолжают обсуждать отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. "Безобразная борьба Зеленского с генералом обнажает раскол в Украине", - с таким заголовком об увольнении военного вышел материал агентства Bloomberg.

Автор статьи заявляет, что президент "рискует скатиться в роль измученного лидера", в то время как Залужного "боготворят его солдаты".

"Уходящий генерал пользуется большой личной поддержкой. Некоторые западные дипломаты в частном порядке предполагают, что его популярность стала давить на Зеленского, которого один чиновник назвал тонкокожим. Но люди, знакомые с военным руководством, говорят, что по крайней мере часть раскола связана с тем, что Зеленский предпочитает более смелые военные планы, которые расходятся с тем, что более осторожный Залужный планировал на ближайшие месяцы", - пишет издание.

По его данным, Зеленский не переносит слово "тупик" и рассчитывает только на победу в войне.

"Александр Сырский, возможно, готов более жестко придерживаться военных целей президента, но некоторые на поле боя относятся к нему с недоверием, считая его более безжалостным, чем его предшественник. В отличие от Залужного, он говорит по-украински с акцентом, так как вырос в России", - пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что "разрыв отношений между двумя самыми видными деятелями Украины стал крупнейшей внутренней перетряской со времен вторжения".

Ранее мы писали, что Зеленский присвоил уволенному Залужному звание Героя Украины.

Также "Страна" анализировала, что означает отставка генерала и к каким последствиям приведет.