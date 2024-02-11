Политическое руководство Украины оказывает давление на нового главкома ВСУ Александра Сырского, требуя разработать новый план, который позволил бы избежать застоя на фронте и в то же время не будет предполагать слишком большого количества новых призывников, поскольку новый законопроект о мобилизации еще проходит через парламент.

Об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный лишился должности отчасти из-за того, что назвал конфликт зашедшим в тупик.

Сменив Залужного, Сырский в своем первом заявлении рассказал о новых задачах, стоящих перед ВСУ. Это "четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления" с учетом поступающего из-за рубежа оружия, "быстрейшее и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей".

"Владимира Зеленского также раздражали предположения Залужного о необходимости масштабной мобилизационной кампании, чтобы изменить ситуацию. Хотя командующий армией заявлял, что не называл конкретных цифр, он был сторонником идеи набора полумиллиона новых солдат", - пишет издание.

Напомним, ранее Офис президента опубликовал план изменений, которые ждут от нового главкома Сырского.

Между тем после отставки Валерия Залужного среди украинских военных в соцсетях бытует, в основном, два мнения по поводу назначения Александра Сырского главкомом ВСУ: либо на поле боя ничего глобально не изменится, либо станет хуже, так как в военных кругах у Сырского имидж "жесткого генерала", который не жалеет солдат ради выполнения задач.