Вскоре в украинских высших учебных заведениях появится ещё один повод для отчисления бакалавров, магистров и аспирантов.

Министерство образования Украины решило узаконить проведение единого государственного квалификационного экзамена (аббревиатура на украинском языке ЄДКІ) для бакалавров, магистров и аспирантов. Такой экзамен будет проводиться после выполнения учащимися половины объема образовательной программы.

Эту поправку к проекту 10399 уже утвердил образовательный комитет Рады. Законопроект был принят в первом чтении в конце марта. И планируется на вынесение на второе чтение в ближайшее время.

Проведение такого экзамена для бакалавров и магистров на некоторых специальностях (например, правоведению) в высших учебных заведениях уже было организовано согласно приказу Министерства образования.

Теперь же депутаты хотят закрепить необходимость сдачи этого экзамена в законе, и распространить его и на аспирантов, в том числе тех, которые поступали в аспирантуру до попытки внедрить эту новацию.

На сайте Минобразования была презентована идея этого экспериментального проекта и ее публичное обсуждение будет длиться до 9 мая.

Как говорится в документе, в случае неуспешной сдачи экзамена его можно попробовать пересдать один раз. В случае повторной несдачи такого учащегося отчисляют из высшего учебного заведения.

Восстановиться в вузе можно будет только после еще одной пересдачи не ранее, чем через 6 месяцев, и только на контрактной основе.

Отметим, что отчисление студента или аспиранта из вуза грозит ему потерей отсрочки от мобилизации.

Примечательно, что сдавать этот единый экзамен, согласно всё тому же документу, не должны иностранцы, лица без гражданства и военнослужащие.

Ранее мы писали, что Министерство образования Украины ужесточило правила поступления в аспирантуру.