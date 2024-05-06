В Украине происходят случаи мобилизации людей с отсрочкой или бронью.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, сейчас, когда мужчины с бронью и отсрочкой пошли массово обновлять свои учетные данные в преддверии вступления в силу закона о мобилизации, в некоторых случаях их все равно отправляют в "учебку".

"Приходит человек, который работает, извините, на оборонном предприятии, или производит что-то для армии, на серьезных предприятиях, обновить данные, чтобы получить бронирование. У него могут забрать телефон, провести ВВК, и он потом звонит уже, когда едет в учебный центр. Где-то вопросы также людей, у которых зрение -8, а его просто к офтальмологу не допустили. Военком говорит, что был, а выясняется, что не был", - рассказал Костенко.

Напомним, новый мобилизационный закон предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны обновить свои учетные данные в военкомате, ЦПАУ или в электронном кабинете призывника.

Также в Минобороны сообщали, что обновить военно-учетные данные в ТЦК после вступления закона о мобилизации в силу придется женщинам, которые являются по профессии медиками или фармацевтами.