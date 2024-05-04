Ещё одной категории украинцев продлили отсрочку от мобилизации. Речь идёт о сотрудниках "Укрзализныци".

Соответствующее постановление Кабинета министров подписал премьер Денис Шмыгаль.

Согласно документу, отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации автоматически продлится для сотрудников, работающих на железной дороге, ещё на один месяц.

"Укрзализныця" – крупнейший работодатель в Украине. До полномасштабной войны там работали более 250 тысяч человек.

Ранее бронь от мобилизации сохранили для работников телемарафона.

Это следует из заявления Минкульта, который подтвердил телеканалам, которые принимают участие в телемарафоне, статус "критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".

Как мы сообщали, в Раде обсуждали возможность бронирования предприятиями до половины военнообязанных, но было условие.

Война в Украине идёт уже 801-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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