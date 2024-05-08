В среду 8 мая, в Украине идет 805-й день войны с Россией.

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8 мая

11.13 Сегодня вечером возможны отключения света по всей Украине - с 18:00 до 23:00, сообщает Укрэнерго.

Это связано с ночным массированным ударом по энергетике. Повреждены тепло и гидроэлектростанции.

Уже есть обесточивание в 9 областях: Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Сумской.

10.57 Литва готова отправить своих солдат в Украину с учебной миссией, заявила Financial Times премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Говорит, парламент Литвы уже дал разрешение, но Киев об этом еще не просил.

Шимоните согласилась с журналистом, что Россия сочла бы это провокацией, но добавила:

«Если бы мы просто думали об ответе России, то не смогли бы ничего послать. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то подвергнут ядерной бомбардировке».

10.00 НАТО не будет направлять войска в Украину.

По данным итальянской Corriere della Sera, декларация с таким пунктом будет подписана на июльском саммите НАТО в Вашингтоне: «никаких сапог на земле».

Также на саммите будет принято решение, что координация западной помощи Украине будет передана от США к штаб-квартире НАТО.

"У этого шага есть практическая причина: 99% материалов, доставляемых в Киев, поступают от 32 партнеров Атлантического альянса. Но есть и политическое объяснение: действия западного блока будут более единодушными как в глазах национального общественного мнения, так и в глазах Владимира Путина", - пишет газета.

Она отмечает, что в целом "стратегия, продиктованная США, не меняется", но готовится "изменение темпа".

"В остальном НАТО продолжает укреплять восточный фланг. Уже через несколько недель Альянс сможет рассчитывать на 300 тысяч солдат, готовых к переброске вдоль хребта, идущего от Прибалтики к Болгарии", - пишет Corriere della Sera.

09.55 Последствия прилетов в Запорожье.

Пострадали объекты критической и гражданской инфраструктуры, пожарная часть, гаражный кооператив, парк и троллейбус.

09.39 Направления массированной ночной атаки по Украине.

09.33 Во Львовской области было в очередной раз атаковано подземное газовое хранилище в Стрыйском районе, сообщает глава ОВА Козицкий.

А также ТЭС в Червоноградском районе.

Графики отключений света не планируются.

09.28 Последствия прилетов в Киевской области.

Был поврежден объект гражданской инфраструктуры, а также жилые дома.

09.09 В Херсоне утренним обстрелом повреждена железная дорога и жд-вокзал, сообщает Укрзализныця.

Поезд Киев - Херсон будет временно останавливаться в Николаеве. Туда и обратно в Херсон пассажиров будут возить автобусами.

Остальные поезда идут по графику.

08.40 Детальнее расклад по ракетам, которые ночью атаковали Украину.

Россияне запустили один "Кинжал", три "Искандера" из Крыма, четыре "Калибра", 45 крылатых ракет Х-101/Х-555, две авиаракеты Х-59/Х-69 из Запорожской области.

08.37 Украина заявляет, что сбила 39 ракет из 55, запущенных Россией этой ночью. Также сбиты почти все дроны - 20 из 21.

08.28 Россияне этой ночью запустили более 50 ракет и более 20 "Шахедов", сообщил Зеленский.

Удары были по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Президент также публикует фото последствий одного из прилетов.

08.25 Россияне ночью атаковала два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, сообщает ОВА.

Крылатыми ракетами в объект электрогенерации в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания, пожар еще не потушен.

Также из-за попадания российской ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

Пострадавших нет.

07.50 Этой ночью под удар попали три теплоэлектростанции ДТЭК. Существенно повреждено оборудование, заявили в компании.

07.45 По Украине ночью наносился удар дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

"Укрэнерго" заявляет, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Полтавской областях. Есть повреждения объектов генерации.

Также в компании заявили, что был прилет по объекту энергетики в "одном из центральных регионов".

В Киевской области (Броварский район) был прилет по объекту гражданской инфраструктуры, пострадали два человека, заявил глава Броваров.

В то же время глава Киевской области заявил, что прилетов по объектам нет, но было падение обломков в четырех местах. Повреждены электросети.

В Кировоградской области поврежден объект критической инфраструктуры Александрийского района. Травмирован ребенок 8-ми лет. Разрушения претерпели 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

По данным властей Львовской области, на них летели крылатые ракеты и "Кинжалы". Обстреливался район Стрыя.

07.32 Ночью враг атаковал Днепропетровскую область ударными дронами типа "Shahed-131/136", и разными видами ракет.

Об этом сообщил глава ОВА.

С вечера враг бил по Никопольщине пять раз. Обстреливал из артиллерии, использовал дроны.

Попал по Никополю, Марганецкой и Красногригорьевской громаде.

Пострадал 42-летний мужчина. У него осколочное ранение.

Повреждены 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 2 авто, гараж, газопровод, линия электропередач.