Верховный суд Украины определил критерии, когда уклонение от мобилизации по религиозным убеждениям не наказывается законом.

Об этом сообщили на портале Судебная власть Украины со ссылкой на соответствующее решение Верховного Суда.

"Коллегия судей при рассмотрении дела пришла к выводу о том, что свобода вероисповедания имеет внешний и внутренний аспекты. Поэтому при отказе от службы по соображениям совести лицо должно не только подтвердить принадлежность к религиозной организации, но и продемонстрировать наличие у нее религиозных убеждений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лицо не подлежит ответственности за уклонение от призыва, если подтвердит:

принадлежность к действующим согласно действующему законодательству религиозным организациям, вероучение которых запрещает пользоваться оружием;

искренность убеждений убеждения не только словами, но и последовательными действиями.

Полный текст решения и другие детали дела не опубликованы, поэтому неизвестно, какие именно аргументы относительно "искренности" религиозных убеждений суд будет считать весомыми.

Ранее суд оправдал члена общины "Свидетели Иеговы", который отказался служить в Вооружённых силах Украины.

Житель Бориспольского района, пройдя медкомиссию, отказался брать у военкомов повестку для мобилизации и не явился в учебный центр к назначенному времени.

В тоже время Верховный суд решил, что украинский военнослужащий, получивший две контузии и после лечения в стационаре не вернувшийся вовремя на службу, заслуживает 5 лет тюрьмы.