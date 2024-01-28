Суд оправдал члена общины "Свидетели Иеговы" за то, что тот отказался идти служить в ВСУ.

Житель Бориспольского района, пройдя медкомиссию, отказался брать у военкомов повестку для мобилизации и не явился в учебный центр к назначенному времени.

В суде он показал справку, что является членом общины "Свидетелей Иеговы", последователям которой запрещается брать в руки оружие. В связи с чем он подавал заявление о прохождении альтернативной службы уже после того, как медкомиссия признала его годным. Но ТЦК не внял этим просьбам.

Суд в итоге оправдал верующего, признав, что у него не было цели уклоняться от мобилизации, поскольку он предлагал военным пройти альтернативную службу.

Есть и другие прецеденты оправдания в судах тех, кто уклонялся от мобилизации. Так, 22 января Львовский апелляционный суд отменил наказание мужчине, который получил три года за уклонение в суде первой инстанции (ст. 336 УК).

Он получил повестку, но не явился в часть, в связи с чем и получил срок в ноябре. А через два месяца, в ходе обжалования приговора выяснилось, что осужденный уже служит - его адвокат представил тому документальные подтверждения.

Суд в итоге отменил решение первой инстанции и оправдал бывшего уклониста.

Иными словами, получив тюремный срок, можно пойти в армию, и судимость могут отменить.

В данном конкретном случае мужчину пытались мобилизовать в ряды ВСУ, а он, уже будучи осужденным, записался служить в Нацгвардию.

Еще одного мужчину в Ивано-Франковске осудили за уклонение от мобилизации, но дали мягкий приговор - три года с отсрочкой исполнения наказания на год (то есть, осужденный остается на свободе при условии хорошего поведения).

Но прокуратура решила обжаловать решение первой инстанции, чтобы мужчина получил реальный срок. Однако, пока дело рассматривалось в апелляции, подсудимый умер.

Ранее районный суд на Волыни отправил на три года в тюрьму 46-летнего мужчину, который отказался служить в рядах ВСУ по религиозным причинам. На суде обвиняемый также называл себя прихожанином "Свидетелей Иеговы".