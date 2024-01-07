Черкасская епархия ПЦУ отстранила от служения священника Дмитрия Плаксивого из Свято-Покровского храма в селе Городецкое на Уманщине по обвинению в колдовстве и за отказ щедровать в пользу служащих ВСУ.

Об этом сообщает "Суспильне".

Как рассказали жители села журналистам, иерея обвиняют в том, что он "совершал обряды с кладбищенской землей". Кто именно выдвигал обвинение в адрес клирика, не уточняется.

"Батюшку обвиняют в том, что он будто бы занимался проклятиями, ходил на кладбище, брал с могил землю и совершал определенные обряды. Также якобы он манипулирует людьми, употребляет алкоголь и отказался от хождения-щедрования для воинов ВСУ, из-за чего посеял рознь между старостой села, главой хозяйства и главой Паланской ОТО", – рассказал журналистам местный житель Юрий, выступающий против отстранения священника.

Журналистам удалось ознакомиться с указом руководителя Черкасской епархии ПЦУ митрополита Черкасского и Чигиринского Иоанна. Согласно документу, Плаксивому запрещено проводить богослужения. Его сняли с должности настоятеля религиозной организации "Религиозная община прихода покрова пресвятой Богородицы". Причиной отстранения названо "несоответствие сана священнослужителя, многочисленные нарушения и соответствующие жалобы на его действия".

Некоторые местные жители выступили в поддержку священника, утверждая, что он в местном храме начал служить недавно. По их словам, обвинения в отношении священника - это клевета. После обсуждения люди составили обращение с подписями, призвав высшее духовенство восстановить иерея в священстве. Черкасская епархия Православной церкви Украины отстранения пока не комментировала.

К слову, в украинском православном обиходе есть традиция "запечатывания" земли. По сути, это "заочное" отпевание усопшего с молитвой священника над горсткой земли, взятой с места захоронения покойного.

Ранее мы рассказывали, как священник ПЦУ подстрекал к бунту против вернувшихся из Китая украинцев вначале пандемии коронавируса.

Мы также сообщали о священнике ПЦУ, который угрожал "закатать в чернозем" служителя УПЦ.