В Киевской области на Рождество горели две церкви.

Об этом сообщает в Фейсубке Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Вчера вечером возник пожар в Свято-Михайловском храме ПЦУ 1896 года постройки, который находится в селе Храпачи Белоцерковского района. Огонь охватил 300 квадратных метро, его потушили за полтора часа.

Также был небольшой пожар на площади 2 квадратных метра в церкви Рождества Богородицы в селе Новоселки Вышгородского района. Храм принадлежит Украинской православной церкви. Последнее возгорание потушили быстро.

Ранее мы сообщали, что осенью в Харькове выгорели пять торговых павильонов на Южном вокзале. Пожар был довольно сложный, но сотрудникам ГСЧС удалось не допустить распространения огня на административное здание "Укрпочты", расположенное за павильонами.

А вначале декабря под Киевом горел мебельный цех. Масштабный пожар на площади 2400 квадратных метров охватил тогда цех Мотовиловского мебельного комбината, который находится в поселке Боровая. Его тушили силами более 50 спасателей и 14 единиц техники.