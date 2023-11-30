В столице Франции восстановили уничтоженный пожаром шпиль собора Парижской Богоматери. Однако пока с конструкции не сняли строительные леса.

Об этом сообщает сайт BFMTV.

Новый шпиль сделан из дубовой древесины. Он будет окружен строительными лесами, которые использовались для сборки конструкции, еще довольно продолжительное время: в 2024 году шпиль еще будут покрывать свинцом и украшать.

Во время работы реставраторы опирались на оригинальный проект французского архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка. По словам парижан, узнаваемые очертания 96-метрового шпиля уже можно хорошо разглядеть.

Открытие Нотр-Дама запланировано на 8 декабря 2024 года, после летних Олимпийских игр в Париже. Эту дату в конце августа подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, в 2019 году в соборе, который считается одним из символов Парижа, произошёл сильный пожар. Огонь начал распространяться в части здания, закрытой строительными лесами из-за проведения реставрационных работ. Вследствие пожара в соборе рухнула крыша.

Многие объясняли пожар обыкновенной халатностью и небрежностью. Однако французские следователи рассматривали несколько версий относительно причин возникновения огня, в том числе короткое замыкание.

В сентябре 2021 года строители завершили работы по укреплению конструкций в пострадавшем от пожара соборе, подготовив достопримечательность к реставрационным работам.

Реставрационные работы начались в 2022 году, после двухлетней работы по приданию памятнику устойчивости. Власти Франции решили воссоздать прежний облик храма, в том числе создать копию шпиля XIX века, который полностью сгорел при пожаре.