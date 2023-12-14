Иванычевский районный суд на Волыни отправил на три года в тюрьму 46-летнего мужчину, который отказался служить в рядах ВСУ по религиозным причинам. На суде обвиняемый называл себя прихожанином "Свидетелей Иеговы".

Об этом сообщается в вердикте суда, опубликованном Едином реестре судебных решений.

Для мужчины это уже вторая судимость, связанна с отказом служить. Первую он получил в 1995, когда ему присудили два года тюрьмы за отказ проходить срочную военную службу.

В приговоре Иванычевского райсуда сказано, что 1 июня мужчине вручили повестку, в которой отмечалось, что через неделю он должен прибыть в ТЦК для отправки на военную службу. Мужчина отказался принимать повестку, после чего на него составили акт и открыли уголовное дело.

"На суде мужчина объяснил, что не хочет служить в армии по религиозным причинам. Он и его семья на протяжении всей своей жизни являются прихожанами теократической организации "Свидетели Иеговы". Он посещает собрания этой организации. Судя по канонам, проповедующим постулаты веры организации, он не имеет права брать в руки оружия, а потому отказывается от исполнения призыва на военную службу по мобилизации", – приводится в приговоре объяснение мужчины.

Также в суде свидетельствовала еще одна участница "Свидетелей Иеговы". Она рассказала, что на территории Украины их местная организация не зарегистрирована, прихожане собираются "в разных помещениях". Как часто обвиняемый бывал на собраниях, она вспомнить не смогла. Хотя сам мужчина признал, что после начала вторжения он почти не посещал их.

Судья признал мужчину виновным в нарушении ст. 336 УК (уклонение от призыва) и назначил ему минимальное наказание по этой статье – три года тюрьмы.

Летом мы писали, что Полтавский суд оправдал мужчину за отказ от мобилизации, назвав указ президента о ней незаконным.

Однако этот случай скорее редкое исключение: украинские суды все чаще стали выносить приговоры за уклонение от мобилизации.