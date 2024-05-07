В суд передано дело иностранца, который, нелегально находясь в Украине, устроился в ТРО Киева и выписывал уклонистам справки о непригодности.

Об этом сообщает полиция.

За 5,5 тыс. долларов "гражданин одной из стран ближнего зарубежья" выписывал "белый билет", а еще за 3 тыс. изготавливал документы для выезда мужчин за границу под видом волонтеров. А также обещал в случае возникновения проблем на границе повлиять на работника ТЦК, который бы подтвердил подлинность документов.

Его разоблачили в ноябре прошлого года. Оказалось, что у него еще и поддельный вид на жительство. Ему грозит 9 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что взятки за переправку военнообязанных за границу бьют новые рекорды. За 17 000 долларов военный обещал включить военнообязанного мужчину в состав украинской делегации на международную конференцию в Европе.

Мы также сообщали, что власти Львовской области назвали число не вернувшихся украинцев после выезда из страны по системе "Шлях".

Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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