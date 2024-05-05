Ежедневно около 120-150 украинцам отказывают в выезде за границу.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, не подпадающим под категорию пропуска, не имеющим необходимых документов, дающих право на пересечение границы", - сказал Демченко.

По словам спикера, на сегодняшний день в Украине не изменяются правила пересечения границы. Но из-за нового закона о мобилизации в правилах выезда могут появиться изменения, о них станет известно позже. Однако, по его словам, "они не будут кардинальными".

Напомним, на днях Демченко уже говорил, что в Украине после 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, могут измениться правила пересечения границы.

Также мы писали, что теперь военный билет смогут проверять на границе при выезде из Украины и въезде в страну.

"Страна" подробно рассказывала об основных положениях законопроекта о мобилизации. Одна из важнейших его норм - установление сроков для обновления своих данных в ТЦК и наказание за неисполнение этого требования.