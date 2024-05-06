На Западной Украине произошёл очередной конфликт во время мобилизационных мероприятий.

Видео силовой мобилизации во Львове публикуют местные паблики.

В данном случае гражданского скрутили полицейские, которые повалили его на землю и надели наручники. В это время сотрудник ТЦК отгонял женщин, которые пытались вступиться за мужчину.

Задержанный ругал стоящего рядом военкома "быдлом", а полицейскийх называл "мусорами".

В какой-то момент пожилая женщина выхватывает дубинку из-за пояса одного из полицейский и несколько раз постукивает её по спине правоохранителя. Человек в камуфляжной форме делает шаг навстречу пожилой женщине и отбирает у неё оружие.

Через какое-то время вокруг собираются прохожие, среди которых двое мужчин. Оператор показывает машину, на которой прибыл "мобилизационный наряд" – это небольшой легковой автомобиль "Фоксваген" Corsa, который больше считается "дамским", что, возможно, использовалось для привлечения меньшего внимания.

Ранее появилось видео конфликта гражданских с военкомами из Черновицкой области.

Как мы сообщали, теперь на блокпостах Львовщины вместе с полицией будут дежуритьТЦК.