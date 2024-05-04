В Запорожье люди вышли под здание ТЦК и требуют сказать, что происходит с мужчиной, которого увели военкомы.

Об этом сообщают СМИ.

Исходя из видео, которое показали паблики, здание оцеплено полицией. Полицейским задают вопросы "где Евгений Юрьевич?" и обвиняют в "похищении людей".

Судя по всему, пришла жена мобилизованного мужчины и ее родня.

Напомним, вчера Ромы заблокировали выезд из военкомата в Закарпатской области. Протестующие принесли к зданию ТЦК шины и подвезли поврежденные автомобили. Сотрудники полиции на месте выяснили, что таким образом жители села Онок выражали недовольства о мобилизации своих товарищей.

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