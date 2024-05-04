В пятницу вечером, 3 мая, возле ТЦК в городе Виноградов Закарпатской области группа ромов заблокировала выезд из военкомата. Чтобы их разогнать, военкомы открыли огонь в воздух.

Ромы требовали отпустить односельчанина, сообщает местный журналист Виталий Глагола.

"Группа ромов заблокировала выезд из военкомата, чтобы не смогли мобилизовать их односельчанина, которого утром остановили на местном базаре. Ромы утверждают, что мужчина болен и не может быть мобилизован", - написал журналист.

Протестующие принесли к зданию ТЦК шины и подвезли поврежденные автомобили. В сеть попало видео, на которым были слышны выстрелы.

Позже полиция Закарпатской области прокомментировала инцидент.

"Вчера вечером у входа на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) собралась группа людей, ориентировочно 10 человек, которые нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции на месте выяснили, что таким образом жители села Онок выражали недовольства о мобилизации своих товарищей.

"Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП произвели упреждающие выстрелы в воздух", - добавили в полиции.

Также полиция сообщила, что открыла уголовное дело, поскольку люди "нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия".

"Пока конфликт по данному поводу исчерпан. Следователи квалифицировали такие действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Продолжаются процессуальные мероприятия, действиям каждого из участников правоохранители дадут правовую оценку. Виновным в совершении хулиганства грозит заключение на срок до 7 лет", - сообщили в полиции.

Буквально в то же время похожий случай произошел в Запорожье. Там люди вышли под здание ТЦК, требуя сказать, что происходит с мужчиной, которого увели военкомы.