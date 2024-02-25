На Закарпатье работники Хустского ТЦК отправили служить мужчину с параличом, предварительно его избив.

Об этом пишет местное издание "Гроза" со ссылкой на бывшую жену пострадавшего.

Мужчину зовут Александр Мартыненко. Он приехал из Киевской области работать на релоцированном предприятии.

Пострадавший пропал 20 января и на связь с женой вышел лишь через месяц. Сообщил, что находится в 355-м учебном механизированном полку на Львовщине. И что его похитили сотрудники ТЦК во время одной из командировок.

В Хустском военкомате его, как заявляет бывшая жена, избили, отобрали у него документы и мобильный. Затем отвели в подвал, где также издевались, после чего провели на медкомиссию, которая состояла, по его словам, из анализа крови из пальца. Комиссия сделала вывод, что Мартыненко годен к службе.

Женщина утверждает, что у него несколько тяжелых диагнозов, среди которых паралич правой части лица и правой руки. Но врачи на это внимания не обратили.

Сейчас мужчина остается в части, и, по данным его бывшей жены, серьезно болеет с высокой температурой. К экс-супругу ее не пускают. Она написала заявление в полицию и ГБР, требуя свидания с мужчиной и новой медкомиссии.

Заключение медкомиссии о том, что мужчина с параличом абсолютно здоров

Ранее мы рассказывали, что в Киевской области военкомы вытащили из фуры и избили 55-летнего водителя на глазах у полиции. Также мы публиковали видео, как военком с пистолетом в руках избивает мужчину во Львове.

А в Дрогобыче вручили повестку инвалиду детства без кистей рук и отправили его в военкомат.