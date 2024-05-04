Полиция Закарпатья открыла уголовное дело по конфликту возле Виноградовского ТЦК. По данным правоохранителей, вчера вечером под военкомат прибыли около десятка жителей села Онок. Они "выражали недовольство из-за мобилизации двух своих товарищей".

Об этом полиция заявила в своих соцсетях.

"Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП произвели упреждающие выстрелы в воздух", - говорится в сообщении полиции. Заявляется, что люди "нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия".

"Пока конфликт по данному поводу исчерпан. Следователи квалифицировали такие действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Продолжаются процессуальные мероприятия, действиям каждого из участников правоохранители дадут правовую оценку. Виновным в совершении хулиганства грозит заключение на срок до 7 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, вчера возле ТЦК в городе Виноградов Закарпатской области произошла стрельба. Группа ромов заблокировала выезд из военкомата, чтоб не мобилизовали их односельчанина. Ромы утверждают, что мужчина болен и не может быть мобилизован.

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