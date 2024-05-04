"Произвели упреждающие выстрелы в воздух". Появились подробности подавления бунта возле Виноградовского ТЦК
Полиция Закарпатья открыла уголовное дело по конфликту возле Виноградовского ТЦК. По данным правоохранителей, вчера вечером под военкомат прибыли около десятка жителей села Онок. Они "выражали недовольство из-за мобилизации двух своих товарищей".
Об этом полиция заявила в своих соцсетях.
"Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП произвели упреждающие выстрелы в воздух", - говорится в сообщении полиции. Заявляется, что люди "нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия".
"Пока конфликт по данному поводу исчерпан. Следователи квалифицировали такие действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Продолжаются процессуальные мероприятия, действиям каждого из участников правоохранители дадут правовую оценку. Виновным в совершении хулиганства грозит заключение на срок до 7 лет", - сообщили в полиции.
Напомним, вчера возле ТЦК в городе Виноградов Закарпатской области произошла стрельба. Группа ромов заблокировала выезд из военкомата, чтоб не мобилизовали их односельчанина. Ромы утверждают, что мужчина болен и не может быть мобилизован.
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