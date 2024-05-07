Во вторник 7 мая, в Украине идет 804-й день войны с Россией.

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7 мая

10.35 В Сумской области вчера был нанесен еще один удар по энергетике, сообщает Минэнерго.

После того как почти всех потребителей запитали после первого удара по высоковольтной подстанции, была обстреляна другая подстанция.

Отключилась воздушная линия и шесть других подстанций, бытовые потребители снова были обесточены.

Сейчас в области без света 5,4 тысячи домохозяйств - в основном те, которые длительно отключены из-за предыдущих обстрелов.

09.45 Украинские морские дроны, которые вчера атаковали российский катер в Крыму, были впервые оснащены авиационными ракетами.

Об этом сообщают российские военные паблики и публикуют фото такого подбитого вчера дрона.

По их оценкам, эти ракеты "воздух-воздух" установлены для поражения вертолетов, которыми РФ атакует морские дроны.

По некоторым данным, у этих ракет есть тепловая головка самонаведения. То есть ракета захватывает цель сама - ей не нужны прицельные системы и локаторы.

09.39 Появился официальный комментарий ТЦК Кривого Рога о смерти мужчины на их территории.

Сообщается, что умер он 5 мая на территории Саксаганского ТЦК "в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" с "признаками эпилептического приступа".

Скорая приехала, но констатировала смерть мужчины без признаков физического воздействия.

08.58 ВСУ не подрывали мост через канал Северский Донец - Донбасс под Часовым Яром. Об этом заявил спикер группировки "Хортица" Назар Волошин.

"Могу отметить, что Вооруженные силы Украины мост через канал Северский Донец-Донбасс не взрывали. Наоборот - было так, что наши подразделения отстраивают тот мост для того, чтобы иметь пути сообщения. И как раз, когда шел процесс, когда наш грузовик находился там и привез стройматериалы, по нему попали FPV-дроны", - рассказал Волошин.

08.45 Вопреки прогнозам российских СМИ и пабликов, утро в России прошло без массированного удара ракетами и беспилотниками. Ранее сообщалось, что ВСУ могут нанести массированный удар по территории России с шести утра 7 мая.

Связывали это с инаугурацией Путина, которая намечена на 12.00 (время в Киеве и Москве совпадает).

Но по состоянию на сейчас таких ударов не зафиксировано. Также не подтвердились и вчерашние сообщения российских пабликов о возможном ударе ракетами и беспилотниками по крымскому мосту.

07.41 Украинские паблики сообщают об обстреле Торецка Донецкой области.

Пишут, что прилет был по зданию полиции.