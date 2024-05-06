Как будут работать заочные штрафы и блокировка счетов для уклонистов
Появились подробности о том, как будут работать заочные штрафы для уклонистов. Они предусмотрены законопроектом 10379 о правках в админкодекс, который комитет Верховной Рады утвердил ко второму чтению.
О подробностях пишет "Судебно-юридическая газета".
В законопроекте говорится, что если человек не обновил данные, не сообщил ТЦК об изменении персональных данных (которые отсутствуют в электронных реестрах), не явился по повестке или иным образом нарушил "мобилизационные" правила, то ТЦК сможет вынести постановление о наложении штрафа без составления протокола.
Но для этого ТЦК иметь подтверждающие документы, что человек такой вызов получил. Какие именно это документы – в законопроекте не конкретизировано.
"Судебно-юридическая газета" предполагает по аналогии с законом о мобилизации, что будет достаточно проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения по зарегистрированному адресу.
По действующему закону выписать штраф можно только очно, в присутствии нарушителя.
Член правоохранительного комитета Рады Андрей Осадчук считает, что по новой процедуре станут возможны заочные штрафы, открытие исполнительных производств и соответственно, как отмечает Осадчук, блокирование счетов лица-нарушителя.
Штраф может быть выписан в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее года со дня его совершения.
Штраф для граждан предлагают увеличить до 17-25,5 тысяч грн.