Появились подробности о том, как будут работать заочные штрафы для уклонистов. Они предусмотрены законопроектом 10379 о правках в админкодекс, который комитет Верховной Рады утвердил ко второму чтению.

О подробностях пишет "Судебно-юридическая газета".

В законопроекте говорится, что если человек не обновил данные, не сообщил ТЦК об изменении персональных данных (которые отсутствуют в электронных реестрах), не явился по повестке или иным образом нарушил "мобилизационные" правила, то ТЦК сможет вынести постановление о наложении штрафа без составления протокола.

Но для этого ТЦК иметь подтверждающие документы, что человек такой вызов получил. Какие именно это документы – в законопроекте не конкретизировано.

"Судебно-юридическая газета" предполагает по аналогии с законом о мобилизации, что будет достаточно проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения по зарегистрированному адресу.

По действующему закону выписать штраф можно только очно, в присутствии нарушителя.

Член правоохранительного комитета Рады Андрей Осадчук считает, что по новой процедуре станут возможны заочные штрафы, открытие исполнительных производств и соответственно, как отмечает Осадчук, блокирование счетов лица-нарушителя.

Штраф может быть выписан в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее года со дня его совершения.

Штраф для граждан предлагают увеличить до 17-25,5 тысяч грн.