Среди 11 тысяч уголовных производств, остановленных после мобилизации подозреваемых, помимо насильников и торговцев наркотиками оказалось и дело главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Об этом пишет издание "Закон и бизнес".

По его данным, расследование против Шабунина было остановлено постановлением Днепровского райсуда Киева. Речь идет о деле 2017 года, когда у него был конфликт с журналистом издания "Голос народа" Всеволодом Филимоненко, на которого, согласно фабуле дела, напал Шабунин.

За это против Шабунина открыли дело по статье 345-1 - препятствование законной деятельности журналиста.

По данным издания, основанием для остановки расследования этого производства стало зачисление Шабунина в воинскую часть в начале российского вторжения.

При этом, как пишут журналисты, в реальности в армии Шабунин не служил, подделав документы, по поводу чего открыто еще одно уголовное дело.

Сам же Шабунин утверждает, что "добровольно мобилизовался" в ТРО ВСУ в начале войны. А затем, после отступления россиян из Киевской области, решил сфокусироваться на "реформировании тылового и вооруженного обеспечения СО, развитии цифровых систем ВСУ и отдельных спецпроектах".