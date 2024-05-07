В Украине остановили рассмотрение почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники.

Это касается не только подозреваемых в учинении смертельных ДТП или взяточничестве, но и задержанных насильников несовершеннолетних и помощников заказных убийц.

Из массива остановленных разбирательств журналисты проанализировали 400 дел и обнаружили, что лишь около ста обвиняемых (25%) совершили инкриминируемые им преступления уже в статусе военных.

В остальных 95% случаев суды прекращали рассмотрение дела после ухода обвиняемых на военную службу. И только по 5% дел суд отказался это сделать. Важно подчеркнуть, что судейские решения в таких случаях обжалованию не подлежат.

Ранее глава Минюста Малюська хочет отправлять осуждённых за убийство сразу на фронт.

"Возможно, те, кто умеет убивать, были бы более эффективными даже военными, нежели те, кто не убивал еще, и более безопасными, нежели те, кто грабил десятками лет, а потом им дали автомат", – предположил Малюська.

Мы также сообщали, что мобилизованные украинские осуждённые смогут становиться офицерами ВСУ.