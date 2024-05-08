Польша выдала Украине двух военнообязанных, которые переплыли Западный Буг и нелегально пересекли границу
Польша выдала Украине в порядке реадмиссии военнообязанного, который переплыл Западный Буг и нелегально пересек польскую границу.
Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы.
Сообщается, что 31-летний военнообязанный житель Сумской области переплыл реку Западный Буг и попал в Польшу. Местные правоохранители, в рамках реадмиссии, передали мужчину пограничникам Волынского отряда.
Полиция составила на него админпротокол, а представитель ТЦК вручил военнообязанному повестку.
Также сообщается, что аналогичное "двойное наказание" настигло 26-летнего уроженца Донецкой области, который днем ранее попытался таким же способом попасть в Польшу.
Ранее Верховный суд Украины определил критерии, когда уклонение от мобилизации по религиозным убеждениям не наказывается законом.
Также сообщалось, что россияне пытаются сорвать мобилизацию в Сумской области, привлекая украинскую молодежь.
"В регионе спецслужбы РФ через специальные телеграм-каналы влияют на сознание нашей молодежи, которая выполняет за вознаграждение соответствующие задачи по дискредитации власти и срыва процесса мобилизации", - заявили в Сумской областной военной администрации.
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