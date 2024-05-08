Польша выдала Украине двух военнообязанных, которые переплыли Западный Буг и нелегально пересекли границу

Польша выдала Украине в порядке реадмиссии военнообязанного, который переплыл Западный Буг и нелегально пересек польскую границу.

Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы.

Сообщается, что 31-летний военнообязанный житель Сумской области переплыл реку Западный Буг и попал в Польшу. Местные правоохранители, в рамках реадмиссии, передали мужчину пограничникам Волынского отряда.

Полиция составила на него админпротокол, а представитель ТЦК вручил военнообязанному повестку.

Также сообщается, что аналогичное "двойное наказание" настигло 26-летнего уроженца Донецкой области, который днем ранее попытался таким же способом попасть в Польшу.

Ранее Верховный суд Украины определил критерии, когда уклонение от мобилизации по религиозным убеждениям не наказывается законом.

Также сообщалось, что россияне пытаются сорвать мобилизацию в Сумской области, привлекая украинскую молодежь.

"В регионе спецслужбы РФ через специальные телеграм-каналы влияют на сознание нашей молодежи, которая выполняет за вознаграждение соответствующие задачи по дискредитации власти и срыва процесса мобилизации", - заявили в Сумской областной военной администрации.

Было принято решение Совета обороны по подготовке рекомендации для учебных заведений и родителей школьников и студентов по предотвращению возможного участия детей в акциях, которые проводят вражеские спецслужбы.