Анализируем итоги 805-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте и ракетная атака

За минувшие сутки российские войска продвинулись в двух места - у Старомайорского под Великой Новоселкой (юго-запад Донецкой области, южный фронт) и в Красногоровке (к западу от Донецка).

Судя по карте Deep State, россияне вошли в Старомайорское с юга. Это село Украина освободила во время летнего наступления 2023 года.

В Красногоровку российские войска продвинулись с востока, войдя с этого направления в город. Ранее РФ атаковала населенный пункт с юга, где захватила огнеупорный завод.

То есть, уличные бои в Красногоровке идут уже с двух направлений, целью чего, вероятно, является разрезание обороны города.

Ночью россияне, как и предсказывалось ранее, нанесли удар по украинской энергетике.

Украина заявляет, что сбила 39 ракет из 55.

Россияне запустили один "Кинжал", три "Искандера" из Крыма, четыре "Калибра", 45 крылатых ракет Х-101/Х-555, две авиаракеты Х-59/Х-69 из Запорожской области. Сбить, по данным Воздушных сил, удалось 33 крылатых ракеты, все "Калибры" и авиаракеты.

При этом британская разведка пишет, что ракеты Х-101 РФ начала оснащать двумя боеголовками. Вторая боеголовка "спроектирована для увеличенного осколочного поражения цели", что сделает ее более эффективной для ударов по неукрепленным объектам.

Последствия удара, судя по всему, достаточно тяжелые.

"Укрэнерго" заявляет, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областей. Есть повреждения объектов генерации. В частности, под удар попали три теплоэлектростанции ДТЭК. Там существенно повреждено оборудование. В соцсетях пишут о поражении Ладыженской ТЭС в Винницкой области.

Также, как позже сообщило "Укрэнерго", повреждены гидроэлектростанции. Какие именно - официально не заявлялось. Но власти Кременчуга сегодня заявили, что "в связи с ситуацией, которая сложилась на Кременчугской ГЭС, будет осуществлен аварийный сброс воды. Как следствие, после проведенных работ, будет наблюдаться повышение уровня воды в Днепре".

То есть, видимо, именно эта станция попала под удар.

Кроме того, во Львовской области было в очередной раз атаковано подземное газовое хранилище в Стрыйском районе (помимо ТЭС в Червоноградском районе).

Судя по всему, был прилет по объекту гражданской инфраструктуры и в Киевской области. Об этом заявил глава Броваров Игорь Сапожко. В то же время глава Киевской области Руслан Кравченко заявил, что прилетов по объектам нет, но было падение обломков в четырех местах. Повреждены электросети.

Из-за удара сегодня вечером возможны отключения света по всей Украине - с 18:00 до 23:00. Они, как заявляют отдельные администрации, коснутся промышленных потребителей и юрлиц. Всего проблемы со светом в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Сумской.

В минобороны РФ признали, что ночью били по объектам энергетики Украины. Также заявлено поражение предприятий ВПК, чем были "существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения". Украина этого не подтверждала.

Принцип "треугольника" в битве беспилотников

Российские разведывательные дроны научились преодолевать украинскую систему РЭБ и массово проникают в тыл ВСУ на расстояние от 30 до 100 километров.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на украинских военных и экспертов.

Было зафиксировано множество случаев, когда российские БПлА "Орлан", Zala и Supercam перелетали через линию фронта на 30-50 километров, наводя ракеты и артиллерию на позиции и снабжение украинских частей.

В частности, "Орланы" корректируют дальнобойные снаряды "Краснополь", Zala - дроны-камикадзе "Ланцет", а Supercam – ракеты "Искандер" и дальнобойные РСЗО с управляемыми боеприпасами типа "Смерч" или "Торнадо-С", – сообщил изданию представитель "Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники" Андрей Рудык.

По его словам, Zala и Supercam летают на электродвигателях и не имеют боевой части, а значит, дальность их полета ограничивает не столько ресурс питания, сколько возможность их связи с оператором. Это позволяет россиянам наводить достаточно отдалённые удары.

Издание напоминает случай поражения комплекса HIMARS в 40-х километрах от линии фронта и ЗРК Patriot в 30 км.

Отдельные российские разведывательные дроны могут залетать и на 100 километров вглубь подконтрольной Украине территории. В пример приводится удар по военному аэродрому возле Днепра, что был снят неприятельским беспилотником. Дроны-разведчики также фиксировались над Одессой и Запорожьем.

Бойцы ВСУ говорят, что средств украинской ПВО и боеприпасов к ним недостаточно, чтобы бороться с сотнями российских БПлА, которые к тому же смогли преодолеть систему РЭБ, которую ещё 7-8 назад "пробить" не могли. Произошло это потому, что россияне отказались от спутниковой навигации, которую РЭБ глушит радиоэлектронными помехами.

"Они поставили два радиомаяка и эти два радиомаяка по сути образуют треугольник с бортом (БПлА - Ред.). И таким образом борт понимает, где он находится. А для более точного понимания своего местоположения, камера делает фотографию под собой и по референтным точкам просто сравнивает с такой же картинкой, которая загружена (в систему навигации дрона - Ред.) прямо с Google maps, находит референтные точки и таким образом понимает, где находится дрон. Это им позволяет строить дальше маршруты в режиме полной радиотишины. Они это прямо в рекламных роликах производителей БПЛА говорили. Вот в чем проблема. И никто у нас на это не отреагировал", – рассказал военный Серж Марко.

По его словам, таким образом российский беспилотник "совершенно не общается со своей наземной станцией. Летит на ту точку, куда нужно", и системы радиоэлектронной борьбы ВСУ ничего с ним сделать не могут. Поэтому в последние месяцы войска РФ стали редко терять разведывательные дроны.

По мнению Марко, если система РЭБ эшелонированная, она сможет заглушить беспилотнику связь с оператором и видеоканал. Но в этом случае российские дроны разворачиваются и улетают на базу, поскольку в них появилась запрограммированная автономная навигация, что не поддаётся воздействию помех.

"И это наше будущее – РЭБ станет малоэффективныой. С военным дроном – защищенным, с широкой полосой диапазонов, с возможностью перескакивать на каналы в диапазоне 1000 МГц-1500 МГц, сделать что-нибудь будет невозможно", – полагает Марко.

По мнению военного, после электронных методов будущее будет за средствами прямого поражения БПлА, таких, как самонаводящиеся миниатюрные ракеты.

Военные перспективы

Армия РФ создает группировку войск в Курской области на границе с Сумской, заявил глава Харьковской ОВА Синегубов.

"По северу: враг создает группировку войск определенную, дальше будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", - сказал Синегубов в эфире телемарафона.

Синегубов добавил, что планы эвакуации Харькова давно разработаны, каждый месяц их актуализируют. Также он отметил, что на востоке Харьковской области россияне уже возобновили активные штурмовые действия после того, как заменили свои подразделения.

Напомним, в российских оппозиционных СМИ писали, что РФ хочет попытаться захватить Харьков в ходе ожидаемого летом наступления. О таких опасениях многократно писали и западные медиа. Украинские власти же неоднократно заявляли, что не видят признаков подготовки РФ к наступлению на Харьков. В Главном управлении разведки считают, что основные военные усилия россиян будут сосредоточены на Донбассе.

На Западе тем временем продолжаются дискуссии относительно введения войск в Украину.

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, НАТО планирует на июльском саммите принять декларацию, где будет закреплен отказ от направления сил в Украину. "Никаких сапог на земле" - должен, по версии газеты, гласить этот пункт.

Отметим, что Альянс уже не раз говорил - воевать в Украине он не будет. Если же это закрепят официально, такой подход сильно проблематизирует усилия таких стран как Франция, которые ввода войск не исключают.

Примечательно, что информация о подготовке официальной декларации НАТО о неучастии его войск в войне в Украине появилась буквально сразу после фактического ультиматума РФ с намеками на применения ядерного оружия в случае ввода войск НАТО.

Теоретически, такая декларация не помешает странам НАТО ввести войска в одностороннем порядке. Однако в таком случае окажется под очень большим вопросом - придет ли на помощь этой стране весь Альянс, если по ее территории начнет наносить удары РФ.

Поэтому, если Альянс примет пункт о "сапогах" в своей июньской декларации, это будет достаточно четким посылом для Макрона и поддержавших его стран вроде Литвы относительно того, что ведущие страны НАТО не поддерживают вод войск.

Также издание пишет и о другой важной тенденции предстоящего саммита НАТО - "отскоке" США от украинской тематики. По данным газеты, будет принято решение, что координация западной помощи Украине будет передана от Вашингтона к штаб-квартире НАТО.

"У этого шага есть практическая причина: 99% материалов, доставляемых в Киев, поступают от 32 партнеров Атлантического альянса. Но есть и политическое объяснение: действия западного блока будут более единодушными как в глазах национального общественного мнения, так и в глазах Владимира Путина", - пишет газета.

Она отмечает, что в целом "стратегия, продиктованная США, не меняется", но готовится "изменение темпа".

Ранее издание Politico писало, что Байден и его команда ведут курс на "приглушение" украинской тематики внутри Штатов. Тему пытаются вытеснить на периферию и намерены использовать ее только для ударов по Трампу (продвигая тезис, что он "сторонник Путина" и "сдаст Украину").

Мобилизация заключенных и приложение для ТЦК

Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении законопроект, разрешающий некоторым категориям заключенных вступить в ВСУ.

Речь идет о нетяжких статьях. Осужденные за умышленное убийство, изнасилование и "преступления против основ национальной безопасности" не будут мобилизованы. Остальные могут по желанию заключить контракт с ВСУ и получить за это условно-досрочное освобождение.

При этом согласие на прием заключенных должен будет дать командир подразделения. В Минюсте говорили, что для них будут создавать отдельные подразделения, которые могут отправить на тыловые работы.

"Страна" разобралась в основных нормах нового законопроекта и выяснила, как к нему относятся сами заключенные, дадут ли добро на мобилизацию смотрящие за зонами, а также что думают о перспективе получить солдат-заключенных офицеры ВСУ. Детальнее читайте в отдельном материале.

Вчера стали вырисовываться контуры того, как будет выглядеть "электронный кабинет" военнообязанного для обновления данных. Как выяснилось, Минобороны разрабатывает мобильное приложение для этих целей.

Как сообщил нардеп Александр Федиенко, на оборонном комитете Рады был представлен концепт этого сервиса. После того как гражданин через приложение уточнит контактные данные (телефон, электронную почту), он получит информацию из приложения о себе – ВВК, наличие бронирования и так далее.

Также приложение будет связано с системой "Оберег", где хранятся все данные на военнообязанных.

Но у нардепов возникли вопросы - из приложения непонятно, как гражданин будет получать направление на медкомиссию (что, как рассказывали военкомы, является непременным этапом "уточнения данных").

В министерстве обороны также этого не поясняли. Но рассказали, что в "Обереге" будет видно, кто не обновил свои данные (что нужно сделать до 18 июля) и кому вручена повестка.

Также проясняется кто сейчас стоит в очереди в ТЦК для обновления данных.

Как заявил секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко, очереди в ТЦК по всей Украине сформировались не из-за обилия добровольцев: военкоматы пошли те, кто "не будут призваны".

"Сейчас пришли в ТЦК, в основном, обновлять данные, имеющие бронь или какие-то вопросы по здоровью, которые уверены, что они практически не будут призваны", - заявил Костенко.

Тем временем продолжаются скандалы с мобилизацией. Военкомы 7 мая увели с вокзала города Хуст одного из основных игроков футбольной команды "Хуст" на Закарпатье.

"На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба – неизвестна", - заявляет футбольный клуб.

Он сообщает, что чемпионат Украины на грани срыва, поскольку "команды отказываются ехать в Хуст из-за действий Хустского ТЦК".

ВСУ прокомментировали инцидент.

"Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место. Странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны", - заявляют в оперкомандовании "Запад".

И отмечают, что футболисты, у которых нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, подлежат мобилизации, как и остальные граждане. Ранее сообщалось, что бронь для своих футболистов получили как минимум пять клубов Украины: "Динамо", "Шахтер", "Днепр-1", "Оболонь" и "Кривбасс".