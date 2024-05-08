Среди назначений в новом правительстве РФ, которые в последние дни обсуждаются, с точки зрения хода войны в Украине центральное место занимает вопрос о том, будут ли отправлены в отставку министр обороны Сергей Шойгу и командование российской армии во главе с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.



Слухи о переменах в МО РФ ходят упорные, хотя и пока никак не подтвержденные.



В частности, в ходу версия, что место Шойгу может занять нынешний тульский губернатор Алексей Дюмин, а новым начальником Генштаба ВС РФ станет бывший командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин.



Старт этим слухам дали два события. Во-первых, арест по подозрению в коррупции заместителя Шойгу Иванова. Во-вторых, встреча на прошлой неделе Дюмина с Путиным, на которой президент РФ высоко оценил работу губернатора.



Дюмина и Суровикина объединяет то, что они оба были близки к Пригожину, который в прошлом году поднял мятеж, названный Путиным "предательским". При этом Дюмина в СМИ часто называли куратором Пригожина и ЧВК "Вагнер". Через два месяца после мятежа Пригожин погиб. По поводу Суровикина ходили слухи, что он арестован. Затем стало известно, что его сняли со всех командных должностей и отправили в Африку (при этом сегодня появилось видео, как утверждается, с возвращением Суровикина в Москву, однако позже это опровергли). А о Дюмине было вообще мало что слышно все это время вплоть до тех пор, пока недавно с ним не встретился Путин.



На первый взгляд прогнозы о том, что Дюмина и Суровикина могут назначить на две ключевые во время войны должности в стране выглядят очень странными.



И не только из-за их связей с Пригожиным, поднявшим мятеж, из-за которого для России чуть было не повторился сценарий февраля 1917 года. Есть, правда, версия, что именно Дюмин помог уговорить Пригожина прекратить мятеж в обмен на свое назначение министром (слухи о таком назначении, к слову, ходили и до, и после мятежа Пригожина). Но, во-первых, сам Дюмин участие в переговорах с Пригожиным опроверг. А во-вторых, даже если бы и были такие договоренности, то после гибели Пригожина и расформирования "Вагнера" они по факту уже давно обнулены.



Замена высшего командования российской армии выглядела бы понятной и логичной в двух случаях.



Первый – если бы на фронте дела шли из рук вон плохо для российской армии. В этом плане отставка Шойгу и Герасимова была бы совершенно логичной в 2022 году, когда россияне в Украине потерпели болезненные поражения. Но тогда их Путин не уволил. А сейчас ситуация ровно обратная – российская армия владеет инициативой и наступает. А ее качественный рост отмечают и в Украине, и на Западе.



Второй – если бы Путин решил выдвинуть на первые роли эффективно (с точки зрения РФ) показавших себя в последнее время на войне генералов. Из числа тех, кто непосредственно сейчас руководит войсками на фронте.



Однако ни Дюмин, ни Суровикин к таковым не относятся.



Дюмин вообще в последние годы не занимал никаких командных должностей в ВС РФ. Несмотря на то, что закончил военно-инженерное училище, в армии он служил недолго и вскоре ушел на работу в охрану президента (тогда еще Ельцина) и далее делал карьеру именно в этой сфере (в СМИ его часто называли руководителем охраны Путина и даже его "адъютантом"). В МО РФ он попал сразу на руководящие позиции в 2014 году, но пробыл там недолго – до начала 2016 года. В СМИ распространена версия, что именно он организовал действия "зеленых человечков" в Крыму во время аннексии полуострова в 2014 году, но тогда украинские войска не оказывали вооруженного сопротивления россиянам, а потому сравнивать те события с нынешней полномасштабной войной нельзя.

Что касается Суровикина, то относительно результатов его не очень продолжительного пребывания в должности командующего "СВО" существуют диаметрально противоположные оценки.

Но с июня 2023 года он был отстранен от принятия каких-либо решений по войне в Украине, а потому и не имел отношения к последующим успешным операциям российской армии - ни к отражению наступления ВСУ летом 2023 года, ни к наступлению на Донбассе в 2024 году.



Поэтому чисто военную логику назначения Дюмина и Суровикина понять трудно.



Так же, как и политическую. Дюмин сильно выделяется в среде прочих российских чиновников. На него работает мощный пул военных телеграм-каналов, имеющих свою повестку, лишь частично совпадающую с кремлевской. Так, именно они год назад активно поддерживали Пригожина, "мочили" Шойгу и Герасимова, а иногда и в целом российскую власть, включая Путина, которому создавали образ слабого и нерешительного правителя вроде Николая II накануне февральской революции, противопоставляя ему "крутого" Пригожина. После провала мятежа градус "зрады" в телеграм-каналах резко снизился, но некоторые из них продолжают гнуть примерно такую же линию до сих пор. Также, по данным СМИ, Дюмин тесно связан с "православным олигархом" Константином Малофеевым, который ведет весьма активную политическую деятельность.

То есть Дюмин политически субъектен. И он уже давно фигурирует в списке потенциальных преемников Путина. К чему приводит появление во главе армии во время войны политически субъектной фигуры, можно было наблюдать на примере отношений Залужного и Зеленского. Главкома ВСУ президент снял именно за политическую субъектность, благодаря которой Залужный, хотя и не декларируя публично свои амбиции, автоматически стал центром притяжения для всех сил, недовольных Зеленским, а группа поддержки главкома успехи на фронте записывала на его счет, а неудачи – "вешала" на президента. И по опросам по уровню доверия Залужный Зеленского превзошел.



Часто можно встретить версию, что возможные перестановки в минобороны РФ это результат обострения межклановой борьбы между "башнями Кремля" с целью убрать Шойгу с должности министра, вычеркнуть его из списка потенциальных преемников Путина и отстранить от контроля над огромными денежными потоками, которые сейчас идут на войну в Украине. Однако и это не снимает описанных выше вопросов относительно назначения конкретно Дюмина и Суровикина.



Впрочем, пока никаких подтверждений этим слухам не было. Вполне возможно, что нынешние движения – подготовка к их назначению на какие-то другие должности.



Но если слухи все-таки оправдаются, то ситуация может поменяться очень сильно. В том числе, и внутри России.