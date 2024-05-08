В России ходят слухи о том, что Сергея Шойгу на посту министра обороны заменит губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а вместо Валерия Герасимова начальником Генштаба назначат экс-командующего "СВО" генерала Сергея Суровикина, после провала мятежа Евгения Пригожина сосланного в Африку.

Официально никаких подтверждений этим слухам нет. Но сегодня в российских военных телеграм-каналах появилось видео, как утверждается, с возвращающимся в Москву Суровикиным.

Окружение генерала Суровикина опровергло его возвращение в Россию.

"Суровикин находится в Африке", - сообщили сайту URA.RU источники в его окружении.

По их словам, видео, на котором генерал якобы летит в Россию в роскошном салоне самолета, было снято около полугода назад.

Осенью СМИ уже писали, что Суровикин вернулся из Африки в Москву. В октябре журналисты заметили его вместе с семьей в одном из подмосковных храмов и попытались выяснить, где он теперь служит. Военный отказался с ними общаться.

Вскоре после этого начальник штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковника Виктора Афзалова назначили новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами вместо уволенного Суровикина.