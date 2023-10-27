Начальник штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) вместо уволенного генерала армии Сергея Суровикина.

Об этом сказано на сайте российского Минобороны.

"В октябре 2023 г. указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий", — говорится в биографии на сайте ведомства.

Также в биографии сказано, что Афзалов родился в 1968 г. в селе Укромном Симферопольского района Крыма. Окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны имени Е.Я.Савицкого, Военную академию противовоздушной обороны и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С 1989 по 1998 г. проходил службу в должностях начальника расчета, заместителя командира дивизиона по вооружению – командира радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона корпуса противовоздушной обороны. С 2000 по 2007 г. был командиром зенитного ракетного дивизиона, начальником штаба – заместителем командира зенитного ракетного полка, командиром зенитного ракетного полка корпуса противовоздушной обороны. С 2007 по 2008 г. – начальником штаба – заместителем командира дивизии противовоздушной обороны. С 2010 по 2012 г. – командиром бригады воздушно-космической обороны оперативно-стратегического командования Воздушно-космической обороны.

К 2018 дослужился до начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего ВКС. В этой должности оставался до нынешнего назначения.

Афзалов - участник боевых действий. Женат, имеет двух сыновей.

На прошлой неделе российские СМИ анонсировали его назначение.

А летом пресса писала, что Суровикину нашли замену в лице Афзалова.