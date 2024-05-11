Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что ВСУ локализовали россиян в "серой зоне" Харьковской области и она не расширяется.

Об это он сообщил в эфире телемарафона.

"Решением командования усилены наши оборонительные подразделения ВСУ, и оно уже реализуется. Противник локализован в "серой зоне", она не расширяется. Однако есть вопрос того, чтобы его до конца уничтожить", - сказал спикер.

Он также заявил, что в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск ВСУ проводят контрударные мероприятия.

В то же время российские паблики утверждают, что армия РФ уже вышла на окраины Волчанска.

Украинские источники этого не подтверждают.

Также минобороны РФ впервые официально подтвердило начало наступление в Харьковской области.

Заявляется, что подразделения группировки войск "Север" овладели населёнными пунктами Огурцово, Плетеневка (оба села около Волчанска), Борисовка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

Ранее ряд украинских СМИ писали, что россияне ведут наступление на село Глубокое к северу от Липцев.

Война в Украине идет уже 808-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.