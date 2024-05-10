Военный паблик Deep State сообщил подробности наступления РФ на Харьковскую область.

Оно началось ночью на двух участках: в направлении непосредственно Харькова, в селах Стрелка-Красное-Пыльная-Борисовка, а также в сторону Волчанска. Сейчас они оба на карте DS помечены серой зоной.

Аналитики намекают, что на первом участке у РФ есть продвижение.

"Враг заранее предпринимал попытки насыщения личным составом в селах, в частности, в селе Пыльная. Можно заявлять об отражении всех атак, коверкать информацию, но ответственные лица, которые должны были реагировать на это с первых звоночков, сейчас думают, что же с этим делать", - заявляет Deep State.

В целом они считают, что для глубокого продвижения РФ не хватит сил, "но неизвестно, сколько основных сил она готова задействовать для данного маневра".

Также паблик пишет, что бронетехника РФ прорвалась через село Пыльная под Харьковом, но была уничтожена. Предварительно, 3 единицы техники были сожжены к северу от населенных пунктов Мороховец-Олейниково. Все ли прорвавшиеся машины удалось уничтожить, не уточняется.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный военный источник из Украины пишет, что россияне сегодня утром продвинулись на один километр в районе Волчанска Харьковской области.

Таким образом россияне пытаются создать буферную зону, сообщил собеседник.

По его мнению, российские силы стремились отбросить ВСУ на десять километров от российской границы и что силы Киева пытались их сдержать.

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