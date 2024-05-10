Харьковская ОВА подтвердила усилившиеся обстрелы Волчанска и попытку прорыва ДРГ. Активно обстреливается весь север области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу", - сообщил он.

При этом он отрицает, что у РФ есть силы для наступления на Харьков.

"Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности", - пишет он.

Ранее мы писали о том, что в сети снова заговорили о наступлении РФ на Харьков.

А также, что с территории РФ может готовиться атака в районе Волчанска под Харьковом.

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