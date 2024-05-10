Армия РФ начала наступление на севере Харьковской области. Эту информацию уже подтвердили Минобороны и президент Владимир Зеленский.

Deep State сообщает, что наступление идет на двух участках: в направлении непосредственно Харькова, в селах Стрелка-Красное-Пыльная-Борисовка, а также в сторону Волчанска.

В связи с этим снова активно обсуждается тема наступления РФ на Харьков.

Что это в реальности означает?

У россиян может быть три разные стратегии.



1. Попытка захватить Харьков



Если такой сценарий армия РФ действительно хочет реализовать, то основные события будут разворачиваться на стыке Харьковской и Сумской областей. Потому что главная задача россиян будет заключаться в попытке отрезать Харьков от логистики с запада. То есть перерезать трассу Киев-Харьков (на карте выделена красной линией) и потом, развивая наступление, повернуть на восток и выйти к Харькову с юга, беря город в полукольцо. Параллельно может наноситься удар и через Волчанск в направлении Чугуева с целью отрезать Харьков от основных сил ВСУ, которые находятся восточнее на линии фронта в районе Купянска. Конечная цель – взять Харьков в окружение.



Но для этого РФ необходимо будет задействовать очень крупные силы, наличие которых на северной границе Украины ВСУ и украинские власти (согласно их заявлениям) до сих пор не замечали. Ну или россияне смогли скопить там огромную группировку незаметно для Украины и западных разведок.





2. Создание "санитарного коридора"



Более локальная задача с целью отодвинуть линию фронта от приграничных российских регионов и уменьшить число их обстрелов. И, одновременно, придвинуть линию фронта к Харькову, чтоб парализовать жизнь города, превратив его в прифронтовой.



Конечная цель - занять приграничную зону в Харьковской и Сумской областях и удерживать ее, сковывая крупные силы ВСУ. Для этой операции россиянам потребуется меньше сил, чем для действий, описанных в первом пункте. Однако также немало – десятки тысяч солдат.



3. Обманный маневр

Третья стратегия: нынешнее приграничное обострение - это обманный маневр россиян с целью побудить командование ВСУ перебросить на север крупные резервы. После чего армия РФ нанесет главный удар совсем в другом месте.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что РФ сможет только обострить ситуацию на границе, но не прорваться на Харьков.

"Эти действия прогнозируемы. Ресурсы у врага есть к обострению в приграничье, о чем ранее говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме", - написал Коваленко.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил о планах РФ по наступлению на Харьков и Сумы.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорил, что у России пока недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области.