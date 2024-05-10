Российский штурм границы в Харьковской области начался в 5 утра и продолжается.

Об этом сообщает Минобороны.

Попытка прорыва границы произошла при поддержке бронетехники, продолжаются бои разной интенсивности.

Перед этим в течение суток наносились авиаудары, а с ночи усилились удары по переднему краю обороны ВСУ с артиллерии.

Украина перебросила резервы, наступление РФ сдерживается.

Из Волчанска и соседних населенных пунктов, по которым с ночи усилились обстрелы РФ, массово выезжает население. Об этом сообщил глава местной администрации.

"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и близлежащих населенных пунктов", - сообщил Тамаз Гамбарашвили в комментарии "Громадському".

Мы писали о том, в сети снова заговорили о наступлении РФ на Харьков.

При этом в СНБО заявляют, что РФ не сможет прорваться через Волчанск на Харьков. Военные рассказали об обстановке.

Ранее о том, что с территории РФ готовится атака в районе Волчанска говорил военный из "Айдара".

Война в Украине продолжается уже 807-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня.