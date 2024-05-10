Россияне готовят атаку в районе Волчанска Харьковской области.

Об этом сообщает украинский военный 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов.

По его словам, ночью они проводили мощную артиллерийскую подготовку, а группы ДРГ пытались прощупать пограничную линию. Их отбили.

"Обстановка очень напряженная. В ближайшее время ожидается привлечение основных резервов, должны отбиться", - пишет боец.

Российские военные паблики также сообщают, что с 5 утра усиленно обстреливали Харьковскую область, особенно Волчанск.

Харьковская ОВА скупо пишет, что артиллерийским и минометным ударам РФ подвергся 21 населенный пункт, в частности и Волчанск.

Между тем ночные удары "Градами" по Волчанску попали на видео.

Сообщается, что россияне наносили массированные артиллерийские и авиаудары по всему северу Харьковской области.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк говорил о планах РФ провести наступление на Харьков и Сумы.

Война в Украине идет уже 807-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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