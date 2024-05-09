Сейчас на фронте сложилась самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны.

Такое мнение высказал в своем телеграм-канале заместитель командира созданной из ветеранов "Азова" 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

"В 2022 году мы увидели несовременную русскую армию, "чмонь" и недостаточное количество офицеров с боевым опытом. Но сегодня перед нами уже совсем другая армия, потому что враг учится и развивается. Мы потеряли много времени, тянули с мобилизацией, а враг готовился к новому этапу продвижения войск. Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся", – написал Жорин.

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что армия РФ создает группировку войск в Курской области на границе с Сумской.

А перед этим командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк говорил о планах РФ провести наступление на Харьков и Сумы.

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