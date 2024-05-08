Армия РФ создает группировку войск в Курской области на границе с Сумской.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"По северу: враг создает группировку войск определенную. Дальше будем анализировать, это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", - заверил Синегубов.

Он добавил, что планы эвакуации Харькова давно разработаны, каждый месяц их актуализируют.

Также он отметил, что на востоке Харьковской области россияне уже возобновили активные штурмовые действия после того, как заменили свои подразделения.

Напомним, в российских оппозиционных СМИ писали, что РФ хочет попытаться захватить Харьков в ходе ожидаемого летом наступления. Также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк говорил о планах РФ провести наступление на Харьков и Сумы.

Между тем Синегубов утверждал, что у России недостаточно сил для создания новой линии фронта на Харьковщине.

"О возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано", - говорил он 3 мая.