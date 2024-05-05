На Пасху Россия нанесла авиаудары по Харькову. Ранены десять человек.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в своем телеграм-канале.

"По данным следствия, 5 мая около 14:20 вооруженные силы России в очередной раз атаковали с помощью авиации г. Харьков. Под ударом врага оказались жилые кварталы Шевченковского района. Десять человек получили травмы. Повреждены жилые дома, автомобили, медицинское учреждение.

По предварительным данным, враг нанес удары по городу тремя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см)", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре показали фото последствий обстрела Харькова.

Напомним, ранее сегодня днем Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские военные атаковали Шевченковский район Харькова. Он писал о пострадавших и повреждении гражданской инфраструктуры.

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