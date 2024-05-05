В ночь на 5 мая Россия атаковала Харьков с помощью БПЛА. Пострадали шесть человек, среди них 8-летняя девочка.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, в ночь на 5 мая российские войска осуществили запуск БПЛА по Харькову. Около 00:30 зафиксировано падение обломков беспилотника в частном жилом секторе Основянского района. Произошел пожар.

Повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, а также хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.

Пострадали 6 мирных жителей, среди них три женщины, двое мужчин и 8-летняя девочка.

"У 40-летнего мужчины взрывная травма, у пяти других пострадавших острая реакция на стресс. Всем пострадавшим предоставлена ​​необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью были уничтожены 23 из 24 "Шахедов", которыми атаковала Россия.

Война в Украине идет уже 802-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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