В ночь на 4 мая 2024 года россияне атаковали Украину 13-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Все пуски производились из Белгородской области.

Об этом сообщает Командующей Воздушными Силами Николай Олещук.

Он также заявляет, что все дроны сбили в Днепропетровской и Харьковской областях.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 13 ударных беспилотников в Харьковской и Днепропетровской областях.", - сказал Олещук.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявляет, что в результате попадания обломков горели двухэтажное офисное и складское здание. А также здание шиномонтажа. Пострадали 4 человека.

ГСЧС сообщает о масштабном пожаре на складе в Харькове, область возгорания - три тысячи квадратных метров. Ликвидацию пожаров продолжают.

В Днепропетровской области после атаки "Шахедов" повреждены дома, лицей и объект критической инфраструктуры.

Об этом заявляет главы Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"5 вражеских "Шахедов" ночью сбили над областью наши силы ПВО. Они были уничтожены в Павлоградском районе. Из-за атаки в городе пострадала женщина и мужчина. Произошел пожар, повреждены 3 частных дома и объект инфраструктуры", - сообщил глава.

РФ также атаковала Никопольский район, где попали по объекту критической инфраструктуры и повредили линию электропередач.

"Поврежден лицей, коммунальное предприятие, жилые дома, многоэтажки, отделения банка, линия электропередач. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали", - написал Лукашук.

Напомним, Кулеба заявлял, что в результате обстрелов РФ в Украине повреждена половина энергосистемы.